Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi ÇEDAŞ ekipleri kurtardı
06.01.2021 20:47 | Son Güncelleme: 06.01.2021 21:36
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kediyi Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekipleri kurtardı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kediyi Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekipleri kurtardı.
İlçeye bağlı Küplüce köyüne abonelik işlemleri için giden ÇEDAŞ görevlisi Ramazan Genç, sokak köpeklerinden kaçan kedinin elektrik direğinde mahsur kaldığını gördü.
Direğe giden akımı kesen Genç, daha sonra özel aparatlarla direğe tırmandı.
Genç, kurtardıktan sonra bir süre sevdiği kediyi doğal ortamına saldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı