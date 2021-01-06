Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi ÇEDAŞ ekipleri kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi ÇEDAŞ ekipleri kurtardı

06.01.2021 20:47 | Son Güncelleme: 06.01.2021 21:36

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kediyi Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekipleri kurtardı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kediyi Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekipleri kurtardı.

İlçeye bağlı Küplüce köyüne abonelik işlemleri için giden ÇEDAŞ görevlisi Ramazan Genç, sokak köpeklerinden kaçan kedinin elektrik direğinde mahsur kaldığını gördü.

Direğe giden akımı kesen Genç, daha sonra özel aparatlarla direğe tırmandı.

Genç, kurtardıktan sonra bir süre sevdiği kediyi doğal ortamına saldı.

Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi ÇEDAŞ ekipleri kurtardı
Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi ÇEDAŞ ekipleri kurtardı
Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi ÇEDAŞ ekipleri kurtardı
Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi ÇEDAŞ ekipleri kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Pınar Gültekin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Meghan Markle Gonca Vuslateri
Spor Can Bartu Metin Oktay Mesut Bakkal Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Ocak Çocuk Bursa Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi ÇEDAŞ ekipleri kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 21:36:37. #1.15#
title