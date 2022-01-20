Sivas'ta ekipler, tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta ekipler, tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldu

Sivas'ta ekipler, tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldu
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ın Gürün ilçesinde tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan yaşlı adamın yardımına karla mücadele ekipleri yetişti.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan yaşlı adamın yardımına karla mücadele ekipleri yetişti.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Kalederesi köyü sakinlerinden 85 yaşındaki Ali Sönmez rahatsızlandı.

Sönmez'in yakınlarının durumu bildirmesiyle ambulansla bölgeye hareket eden 112 Acil Servis ekipleri, tipi nedeniyle köye ulaşamadı.

Bunun üzerine bölgeye çağrılan özel idare ekipleri, iş makineleriyle yolu kardan temizledi.

Göğüs ağrısı şikayeti olan yaşlı adam, ambulansla evinden alınarak Gürün Devlet Hastanesine götürüldü.

Sivas'ta ekipler, tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldu

Sivas'ta ekipler, tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldu

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

Ali Sönmez, Sivas, 112, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title