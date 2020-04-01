Sivas'ta dolu yağışı kazaya neden oldu 4 yaralı Sivas'ta dolu yağışı kazaya neden oldu: 4 yaralıSİVAS'ta dolu yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta dolu yağışı kazaya neden oldu: 4 yaralı SİVAS'ta dolu yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu üzerinde, Mumcuçiftliği köyü yakınlarında meydana geldi. Menaf Sevinç (45) yönetimindeki 34 AHP 289 plakalı otomobil, etkili olan dolu yağışından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Melik (53), Mustafa (13) ve Mehmet Fatih Sevinç (15) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Aynı bölgede yağış nedeni ile kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan iki araçta da hasar meydana geldi. Kaynak: DHA