SİVAS'TA ÇİFTÇİLERİN ZORLU SAMAN MESAİSİ

SİVAS'ta tahıl hasadının sona ermesiyle çiftçilerin kışa yönelik saman mesaisi başladı. Tarlalardaki samanlar, balyalandıktan sonra traktörlere yüklenerek depolanıyor.

Kentte, kış için hazırlıklara başlayan çiftçiler, buğdayların biçilmesinin ardından sıcak havaya rağmen saman balyası yapımına başladı. Hayvanları için bir hafta öncesinde biçtikleri ve balyaladıkları samanları tek tek römorklara yüklüyor. Her biri yaklaşık 30 kilo ağırlığa sahip balyaları yapmanın ve toplamanın büyük emek istediğini belirten çiftçiler, sabahın erken başlattıkları saman mesailerini akşam saatlerine kadar sürdürüyor.

'SICAK HAVA ETKİLİYOR AMA HER ŞEY ALIN TERİYLE'

Hava sıcaklarının yükselmesi ile ekinlerinin olumsuz etkilendiğini ve kuralık nedeniyle az verim aldıklarını belirten çiftçi İlhami Aydın (45), "Çiftçilikle uğraşıyoruz. Balya toplamak zor ama sıcakta toplamak daha zor ve halimizi görüyorsunuz. Kuraklık olduğu için bu sene her şey sıkıntılı. Balyaların tanesi 20-30 kilogram. Dirgeni balyaya batırıp, bilek gücüyle omuzumuza kaldırıp taşıyoruz. Kendi işimiz, mecbur uğraşıyoruz. Aşağı yukarı 15 yıldır balyaları kendimiz yüklüyoruz. Bu sene biraz soğuk, yağmur yetersizliği sıkıntı oldu ve güneşten ekinlerimiz yandı. 4-5 ay yağmur görmedik, bu nedenle de sıkıntıdayız. İnşallah bundan sonra güzel olur. Balya taşımak oldukça zahmetli. Balyaları tarladan toplayıp ahırların önüne taşıyıp istif ediyoruz ve istif ettiğimiz yerlerde yağmurdan muhafaza etmek için üzerlerini örtüyoruz. Şu an buğday sezonu bitti artık işimiz balyalarla. Sıcak hava insanı etkiliyor ama her şey alın teriyle" dedi.

'İŞLER ZOR, YORUCU VE MEŞAKKATLİ'

Tarlasındaki balyaları toplayan Mehmet Ecem (19), "Hayvancılık ve tarımla uğraşıyorum. Bir taraftan balya yapıyorum, bir taraftan toplayıp taşımacılığını yapıyorum. Yapması ayrı, yüklemesi ayrı dert. Yaparken aşırı zorlanıyoruz. Balyayı yaptıktan sonra 15-20 gün tarlada bekletip daha sonra dirgenlerle kaldırıp traktörün yanına kadar elimizle taşıyarak yüklüyoruz. Bir de bunun indirmesi var. İşler zor yorucu ve meşakkatli. Bizi asıl yoran sıcak hava, terin suyun içinde kalıyoruz. Makineden çıkan toz ayrı, balyadan çıkan toz ayrı etkiliyor. Bunlar tabi ki işin tadı, tuzu. Önceleri benim 30 dekar tarlamdan 300 balya çıkıyordu, bu sene 100 balya anca çıktı. Verim yarıdan daha fazla düştü. Yağmur olmayınca kuraklık oldu, güneş de ekinleri yaktı, bu nedenle de zarar ettik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı