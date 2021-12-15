Sivas'ta bir grup çocuk kazada yaralanan yavru kedi için seferber oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde bir grup çocuğun, araç çarpması nedeniyle yaralanan yavru kedinin tedavisi için gösterdikleri üstün gayret sonuç verdi.

İlçede yol kenarında bir aracın çarparak yaralanmasına neden olduğu anlaşılan kedi yavrusu bulan çocuklar, hemen müdahale etti.

Yavru kediyi içine koydukları meyve kasasıyla belediye başkanının makamına getiren çocuklar, Zara Belediye Başkan Vekili Mustafa Ekici'den yardım istedi.

Ekici'nin görevlendirdiği belediye personeli ve çocuklar yaralı kediyi veteriner kliniğine götürdü.

Burada tedavi tamamlanan yavru kedinin bakımı da Zara Belediyesi Temizlik Saha Amirliği görevlilerince üstlenildi.

Çocukların yaralı kedi için seferber olduğu görüntüler ise belediyenin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / İbrahim Özel - Son Dakika Haberleri

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