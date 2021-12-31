Bir evin bahçesinde yakalanan yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir evin bahçesinde yakalanan yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta müstakil bir evin bahçesinde yakalanan yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü.

SİVAS (AA) - Sivas'ta müstakil bir evin bahçesinde yakalanan yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü.

Şeyhşamil Mahallesi Dursun Gencer Caddesi'nde Tuğrul Çiftçi'ye ait müstakil evin bahçesine yasaklı ırk bir köpek girdi.

Köpeği fark eden ev sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra belediye ekiplerine haber verdi.

Ekipler, pitbull cinsi olduğu değerlendirilen köpeği alarak belediyeye ait barınağa götürdü.

Bir evin bahçesinde yakalanan yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü

Bir evin bahçesinde yakalanan yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü

Bir evin bahçesinde yakalanan yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü

Bir evin bahçesinde yakalanan yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü

Bir evin bahçesinde yakalanan yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü

Bir evin bahçesinde yakalanan yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı yılbaşı nedeniyle alınacak tedbirleri belirledi

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı yılbaşı nedeniyle alınacak tedbirleri belirledi

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title