Bir evin bahçesinde yakalanan yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'ta müstakil bir evin bahçesinde yakalanan yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü.
SİVAS (AA) - Sivas'ta müstakil bir evin bahçesinde yakalanan yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü.
Şeyhşamil Mahallesi Dursun Gencer Caddesi'nde Tuğrul Çiftçi'ye ait müstakil evin bahçesine yasaklı ırk bir köpek girdi.
Köpeği fark eden ev sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra belediye ekiplerine haber verdi.
Ekipler, pitbull cinsi olduğu değerlendirilen köpeği alarak belediyeye ait barınağa götürdü.