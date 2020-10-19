Sivas'ta bina yıkımı sırasında doğalgaz boru hattı zarar gördü
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Sivas'ta bina yıkımı sırasında doğalgaz boru hattı zarar gördü

19.10.2020 17:45 | Son Güncelleme: 19.10.2020 17:48
Sivas'ta bina yıkımı sırasında doğalgaz boru hattı zarar gördü

Sivas'ta 4 katlı bir binanın yıkımı sırasında zarar gören doğalgaz borusundan sızan gaz, kısa süreli paniğe yol açtı.

Sivas'ta 4 katlı bir binanın yıkımı sırasında zarar gören doğalgaz borusundan sızan gaz, kısa süreli paniğe yol açtı.

Nalbatlar Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın yıkımında kullanılan iş makinesi yanlışlıkla doğalgaz boru hattına zarar verdi.

Tahrip olan doğalgaz borusundan sızan gaz, çevreye yayılınca kısa süreli paniğe yol açtı.

Bölgeye sevk edilen 187 Doğalgaz Acil ekipleri caddedeki boru hattından geçen gazı kesti.

Bölgeden geçen araçlara ise tedbir amaçlı bir süreliğine kontak kapattırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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