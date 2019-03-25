Sivas'ta "Anadolu'nun Bağrından" Konseri

Sivas Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Atatürk Kültür Merkezi Türk Müziği Korosu, "Anadolu'nun Bağrından" adlı konser programı düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser programında, konuk sanatçılar TRT ses sanatçısı Kubilay Dökmetaş, Zaralı Halil'in torunu Serhan Çekem ve şef Servet Zeki Ersoy yönetimindeki ses sanatçıları, solo ve koro halinde Aşık Veysel, Zaralı Halil ve Celal Güzelses'in türkülerini seslendirdi.

Programa "onur konuğu" olarak davet edilen Celal Güzelses'in torunu Celal Güzelses konser sonrası yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Aşık diyarı ve Cumhuriyetin kurucu şehrinde bulunmaktan şeref duyuyorum. Güzelses ailesinden sonsuz sevgiler ve saygılar getirdim. 'Ezim ezim eziliyor yüreğim' diyen, 'benim sadık yarim kara topraktır' diyen, 'geldi geçti şimdi yalana benzer' diyen bu üç değeri anmak için aylarca çalışan koromuza teşekkür ediyorum. Bu kadirşinas vefalı geceyi ve bu üçlemeyi tekrar anmak için koromuzu misafir ederek şehrim Diyarbakır'da en kısa zamanda aynı konseri yapmayı vadediyorum."

Programda, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, konuk ses sanatçıları Dökmetaş, Çekem ve Güzelses'e teşekkür belgesi ve çiçek verdi.

Konseri, kurum müdürleri, Zaralı Halil'in ailesi ve çok sayıda vatandaş izledi.

Kaynak: AA