Sivas'ta ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
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Sivas'ta ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Sivas'ta ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

İdris Yılmaz (54) idaresinde içerisinde hasta bulunan 58 TS 506 plakalı nakil ambulansı, D-100 kara yolu Beydeğirmeni köyü kavşağında, Turan Özdemir (73) yönetimindeki 34 FOS 58 plakalı hafif ticari araçla çarptı.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan 4 kişi ve Oğuzhan Erdem (10) ağır yaralandı.

Erdem, Suşehri Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Sivas'ta ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Sivas'ta ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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Sivas'ta ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı - Haberler
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