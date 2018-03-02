Sivas'ta Alzaymır Hastası Ölü Bulundu

Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 72 yaşındaki alzaymır hastası Kemal Özkan'ın cesedi bulundu. Özkan'ın eşinin de 4 yıl önce kaybolduğu ve cesedinin dere yatağında bulunduğu öğrenildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Çamlık köyünde kaybolan alzaymır hastası Kemal Özkan'ın cesedini, köydeki bir ören yerinde yaklaşık iki metrelik çukur içerisinde buldu.

Yaşlı adamın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Özkan'ın çukura düştükten sonra donarak hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Çamlık köyünde yalnız yaşayan Özkan'dan dün haber alınamaması üzerine köylüler durumu jandarma ekiplerine haber vermiş, köye gelen AFAD ekipleri Özkan'ı arama çalışması başlamıştı. Kar ve tipinin etkili olduğu arazide Kemal Özkan'ı arayan ekipler, havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara vererek bu sabah tekrar başlamıştı.

Öte yandan, Özkan'ın eşi Zeynep Özkan'ın da 4 yıl önce arazide kaybolduğu ve yapılan aramalar sonucunda cesedinin, köye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir dere yatağında bulunduğu öğrenilmişti.