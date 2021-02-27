Sivas'ta ahırda çıkan yangında 18 dana telef oldu
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Sivas'ta ahırda çıkan yangında 18 dana telef oldu

27.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:40
Sivas'ta ahırda çıkan yangında 18 dana telef oldu

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir ahırın yanması sonucu 18 dana telef oldu.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir ahırın yanması sonucu 18 dana telef oldu.

Güzelyurt köyü Saydere Mahallesi'nde Ömer Yayla'ya ait ahırda yangın çıktı.

Köye yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ahırda çıkan yangın fark edilemeyince 18 dana yanarak telef oldu.

Yangının hayvanların ısınması için yakılan sobanın devrilmesi sonucu çıktığı değerlendiriliyor.

Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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