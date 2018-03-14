Sivas'ta 2018 Yılı "Mera Islah Yılı" İlan Edildi

Sivas Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Seyit Yıldız, Sivas'ta 2018 yılının "mera ıslah yılı" olarak ilan edildiğini söyledi.

Yıldız, yaptığı açıklamada, 4342 Sayılı Mera Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle İl Müdürlüğü tarafından meraların tespit-tahdit ve tahsis çalışmalarının yüzde 95 oranında tamamlandığını belirtti.

Ayıca Mera Kanunu ile zayıf olan il meralarının da ıslah edilmesi çalışmalarına ağırlık verildiğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Mera Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2017 yılına kadar 14 milyon 400 bin hektar meranın ıslah çalışmaları yapıldı. 2018 yılında ise İl Müdürlüğümüzce 19 milyon 310 bin hektar mera alanının ıslahı için projeler hazırlanarak Bakanlığımız onayına sunuldu. Islah projeleriyle ilimizin zayıf durumlu meralarının otlatma kapasitesi 17 kilogram dekar iken uygulanacak projelerle meralarımızın ot verimi 35 kilogram dekara çıkarılacak. Münavebeli otlatma sistemiyle de hayvanlarımızın mevcut meralarımızdan yararlanma kapasiteleri artırılacak."