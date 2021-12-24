Sivas'ta 2 tona yakın kaçak kaşar peynir ele geçirildi - Haberler
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Sivas'ta 2 tona yakın kaçak kaşar peynir ele geçirildi

Sivas'ta 2 tona yakın kaçak kaşar peynir ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı / Erhan Aksoy - Haberler | Yerel

Sivas'ta 2 tona yakın kaçak kaşar peynir ele geçirildi Sivas'ın Gemerek ilçesinde jandarma ekipleri menşei belli olmayan 1 ton 800 kilogram kaşar peynirine el koydu Sivas'ın Gemerek ilçesinde jandarma ekipleri menşei belli olmayan 1 ton 800 kilogram kaşar peynirine el koydu.

GEMEREK, SİVAS (İHA) - Sivas'ta 2 tona yakın kaçak kaşar peynir ele geçirildi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde jandarma ekipleri menşei belli olmayan 1 ton 800 kilogram kaşar peynirine el koydu

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde jandarma ekipleri menşei belli olmayan 1 ton 800 kilogram kaşar peynirine el koydu.

Edinilen bilgiye göre Jandarma ekipleri tarafından Sivas'ın Gemerek ilçesi Ziraat Odası önünde düzenlenen yol denetimleri sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 ton 800 kilogram menşei belli olmayan, sevk irsaliyesi bulunmayan kaşar peyniri ele geçirildi. Araç sürücüsü C.İ. ve peynirlerin sahibi olduğu tespit edilen B.Ö. hakkında kaçakçılık suçlaması ile işlem başlatıldı. Peynirler ise imha edilmek üzere İlçe Tarım Orman ve Gıda Müdürlüğüne teslim edildi.

Sivas'ta 2 tona yakın kaçak kaşar peynir ele geçirildi

Sivas'ta 2 tona yakın kaçak kaşar peynir ele geçirildi

Sivas'ta 2 tona yakın kaçak kaşar peynir ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Erhan Aksoy - Son Dakika Haberleri

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