Sivas'ta 2 Bin Kişi İftar Çadırında Orucunu Açtı

Sivas'ta belediye tarafından kurulan 2 bin kişilik iftar çadırında il protokolü vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Sivas Belediyesi'nin Buruciye Medresesi yanına kurduğu 2 bin kişilik iftar çadırı, Ramazan ayının ilk gününde yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar çadır önünde uzun kuyruklar oluştururken, kentte yaşayan mülteciler de çadırda iftar yaptı. Ramazan ayının ilk iftar menüsünde çorba, pirinç pilavı, kavurma ve tulumba tatlısı yer aldı. Belediye görevlileri tarafından dağıtılan yemeklerin başında akşam ezanının okunmasını bekleyen vatandaşlar topun atılması ve ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı. Ramazanın ilk gününde Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, kurum müdürleri de vatandaşlarla iftar yaptı. Ramazan ayı boyunca iftar çadırı, bağış sistemi ile ihtiyaç sahiplerine yemek verecek. - SİVAS