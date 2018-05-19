Sivas'ta 19 Mayıs Kutlandı

SİVAS'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar, gençlik yürüyüşü ile başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dört İşletme Kavşağı'ndan başlayan yürüyüş, İnönü Bulvarı üzerinde devam etti. Yürüyüşe Vali Davut Gül, Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç'ın yanı sıra, okul müdürleri, öğretmenler, antrenörler, sporcular ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk bayrakları ile "Ne mutlu Türküm diyene", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Yürüyüş, kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı'nda sona erdi. Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Ardından Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde halk oyunları, muay thai, jimnastik ve wushu gösterileri sergilendi. Program halat çekme yarışması ile sona erdi.

- Sivas