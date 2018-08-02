Sivas Şehit Oğlunu Öperek Kabre Koydu

Şehit Nurcan Karakaya ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa'nın cenazeleri törenin ardından İlçe Mezarlığı içindeki şehitliğe götrüldü. Ardından burada sırayla anne ve oğlunun cenzeleri yan yana toprağa verildi. Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, minik tabutundan çıkardığı oğlunun kefene sarılı bedenini son kez öptükten sonra kendi elleri ile kabre koydu. Bu anlar izleyenleri duygulandırdı. Cenazelerin toprağa verilmesinin ardından anne ve oğlunun mezarları güllerle kaplanırken, özellikle küçük çocukların minik Bedirhan Mustafa'nın mezarına ilgi gösterdikleri görüldü. Cenazelerin defni ardından tabutlarına sarılı bayraklar ve fotoğrafları Ak Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz tarafından yakınlarına teslim edildi.