Sivas Protokolü Polis Şehitliğini Ziyaret Etti

Türk polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polis şehitliği ziyaret edildi.

Sivas Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Yukarı Tekke Mezarlığındaki Polis Şehitliğine ziyarette bulundu.

Türk polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarete, şehit yakınları, polisler ve diğer yetkililer de katıldı.

Ziyarette katılımcılar dua okuyarak, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.