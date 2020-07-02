Sivas olaylarının 27. yılı - Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Kaplan
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Sivas olaylarının 27. yılı - Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Kaplan

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için 27 yıldır mücadelelerini sürdürdüklerini söyledi.

02.07.2020 14:16 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:21

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için 27 yıldır mücadelelerini sürdürdüklerini söyledi.

Kaplan ve beraberindekiler, tarihi valilik binası önünden İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezine dönüştürülen eski Madımak Oteli önüne kadar yürüdü.

Kaplan, burada yaptığı konuşmada, olayda hayatını kaybedenleri anmak için toplandıklarını belirtti.

Anma programını salgın kuralları çerçevesinde yaptıklarını ifade eden Kaplan, Sivas olayları aydınlatılmadan Türkiye'nin aydınlığa çıkmasının mümkün olmayacağını savundu.

Anma programına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle asgari katılım sağladıklarını dile getiren Kaplan, "Buraya katılan arkadaşlarımızın yüreğine sağlık. 27 yıldır mücadelemizi sürdürüyoruz, yüzyıl, binyıl da geçse aynı mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi.

Kaplan, eski Madımak Oteli'nin müze olmasını istediklerini de dile getirdi.

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç da yaşamın her alanında bütün toplumsal sorunlarla mücadele edeceklerini vurgulayarak, olayda hayatını kaybedenleri saygıyla andığını aktardı.

Notlar

Anma programı için kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Bazı illerden kente gelen çevik kuvvet polisleri de güvenlik önlemlerine destek verdi.

Eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokak ile yürüyüşün yapıldığı bazı güzergahlar, araç trafiğine kapatıldı.

Anma etkinlikleri koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.

Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri, Madımak Oteli'nin "utanç müzesine" dönüştürülmediği gerekçesiyle otelin içinde yer alan anı köşesine karanfil bırakmadı.

Anma programına, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanı sıra CHP ve HDP milletvekilleri ile 200 kişi katıldı.

Sivas olaylarının 27. yılı - Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Kaplan

Kaynak: AA

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