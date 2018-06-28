Sivas Olaylarının 25. Yılı

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şube Başkanı Hidayet Yıldırım, "2 Temmuz anması, çeyrek asırlık davamızın ulu divana kalmaması içindir." dedi.

Yıldırım, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olayların 25. yılı dolayısıyla Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şubesi'nde yaptığı açıklamada, pazartesi günü demokrasi ve laiklik için eski Madımak Oteli önünde toplanacaklarını söyledi.

Adalet, eşit yurttaşlık ve kardeşlik için bir araya geleceklerini belirten Yıldırım, "2 Temmuz anması, cemevlerimiz üzerindeki ayrımcılığa son verilmesi, zorunlu din derslerinin kaldırılması, Madımak Oteli'nin utanç müzesi olması içindir. Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yolla çözülmesi, akan kanın durması, yaşanan acıların son bulması içindir." diye konuştu.

Yıldırım, olayların hesabının sorulması gerektiğini savunarak "2 Temmuz anması, çeyrek asırlık davamızın ulu divana kalmaması içindir." ifadelerini kullandı.

Anma programı hakkında da bilgi veren Yıldırım, yürüyüşün 2 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da Pir Sultan Abdal Kültür Derneği önünden başlayıp, Mevlana Caddesi üzerinden eski Madımak Oteli'ne kadar devam edeceğini aktardı.