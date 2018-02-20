Sivas Olayları Davası

Sivas'ta, 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin davadan dosyası ayrılan firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş'ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müdahil ailelerin avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Mehmet Tuğrul Türksoy, sanıklar Karataş ve Ceylan hakkındaki yakalama kararlarının geçerli olduğunu, Almanya'da bulunduğu tespit edilen Sonkur için de Alman adli makamlarına talimat gönderildiğini bildirdi.

Cumhuriyet Savcısı Namık Kemal Saltık, önceki celsede bazı müdahil avukatlarının, sanıkların vatandaşlıktan çıkartılması talebinin idari bir işlem olduğu gerekçesiyle reddine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, sanıkların yakalanmasının beklenmesi ve vatandaşlıktan çıkartılma talebinin reddine karar verdi.

Davanın bir sonraki duruşması 26 Haziran'da görülecek.

Davanın seyri

Sivas ana davasında Ankara 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesinde tutuklu yargılanan sanıklardan Sonkur, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan 3 yıl, Karataş ve Ceylan ise "Madımak Oteli'ni yakarak 35 kişinin ölümüne neden olmak" ve "45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle öldürmeye kalkışmak" suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanıkların tahliyelerine karar veren mahkeme, hükmün Yargıtayda bozulmasının ardından tekrar görülen davada, yakalanamadıkları gerekçesiyle sanıklar hakkındaki dosyayı ana dava dosyasından ayırmıştı.

İddianamede, sanıkların "terör örgütü üyesi olmak ve propagandasını yapmak" suçlarından cezalandırılmaları istenmişti.