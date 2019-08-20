Sivas Kongresi'nde ikram edilen yemekler kitaplaştırıldı

20.08.2019 16:27

CUMHURİYETİN temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele heyetine halk tarafından ikram edilen yemekler kitapta derlendi.

Tüm Lokantacılar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Sivas İl Temsilcisi İshak Kaan Usta, Sivas Kongresi sırasında 108 gün boyunca Mustafa Kemal Atatürk'e ve Milli Mücadele heyetine halk tarafından ikram edilen yemekleri kitap haline getirdi. Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ndeki kitabın tanıtım toplantısına Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, İl Kültür Turizm Müdürü Teoman Karaca, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken katıldı.

Kitabın yazarı ve TÜRES Sivas İl Temsilcisi İshak Kaan Usta, 100 yıl önce Milli Mücadele heyetine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Sivas halkı tarafından ikram edilen yemekleri kitapta derlediklerini belirterek, "Ben hem anne, hem de baba tarafından kongreye yemek göndermiş bir ailenin ferdi olarak bunların unutulmaması gerektiğini ve böyle önemli bir günde 100'üncü yılda buranın tekrardan hayat bulması için böyle bir araştırma yaptım. Bu araştırmanın neticesinde de kitap çıkardım. Bu eseri Sivas halkına armağan ediyoruz. Sivas Kongresi Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bir yerdir. Bunun da anlam ifade edebilmesi için her birini kitabımızda toplayıp anlatmaya çalıştık" dedi.

Kitapta o dönem yapılan ve ikram edilen içli köfte, düğülcek çorbası, bulgur çorbası, ayran çorbası peskutan, ayvalı et, çirli soğan yahnisi gibi yemek ve tarifleri yer alıyor.



Kaynak: DHA