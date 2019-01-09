Sivas Kenar Mahallenin Kayak Merkezi

Sivas'ta 'Yumurtatepe' olarak bilinen bölgeyi amatör kayak merkezine çeviren mahalle sakinleri, çöp poşeti, tepsi, şambrel gibi malzemelerle karda kaymanın tadını çıkardı. Mahalle halkının eğlencesi havadan da görüntülendi.

Kent merkezinin kenar muhitlerinden Emek Mahallesinde bulunan 'Yumurtape' mevkisi kentteki kar yağışı ve okulların tatil edilmesiyle mini bir kayak merkezine dönüştü. Şehir merkezine 58 kilometre mesafedeki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gitme imkanı bulamayan çocuklar ve aileleri, Yumurtatepe'nin yaklaşık 200 metrelik eğimli alanında kendi imkanlarıyla kayak keyfi yaptı. Mahalleliler, yanlarında taşıdıkları el yapımı kızak, çöp poşeti, bidon, laminant parke, şambrel ve tepsilerle kayarak gönüllerince eğlendi. Mahalle sakinlerinin kendi mütevazi kayak merkezlerindeki eğlenceleri havadan drone ile de görüntülendi.

VALİDEN KIZAK TALEBİ

Mahalle sakinlerinden Ali Nar (30), Sivas Valisi Salih Ayhan'ı Yumurtatepe mevkisine davet etti. Çocukların ellerine ne geçerse onunla kaymaya çalıştığını belirten Nar Bu civarda oturuyorum. Kışın gelmesiyle güzel görüntüler oluşuyor. Gençler, çocuklar, yaşlılar her yaştan insanları ağırlıyor burası. Sayın Valimizden bu gençlere destek olmasını bekliyoruz. Gençlerin çoğunun kızağı yok poşetle, leğenle, parkelerle kayıyorlar. Sayın Valimizin de çocukları sevdiğini biliyoruz. Buraya gelmesini istiyoruz. Valimizden kızak gibi hediyeler bekliyoruz ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA