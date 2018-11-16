Sivas'ın 'Kovboy' Tatlıcısı

SİVAS'ta 10 yıldır sokakta tatlı satıcılığı yapan Ahmet Akgül (65), kovboy tarzı giyimiyle dikkat çekiyor. Emekli ve 5 çocuk babası olan Akgül üzerinde 'Bizim tatlıcı kovboy' yazılı el arabası ile her gün yaklaşık 300 tatlı satıyor.

Kentte, 4 Eylül Mahallesi'nde oturan ve 2007 yılında hasta bakıcı olarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden emekli olan Ahmet Akgül, 10 yıl önce ek gelir sağlamak için yaptırdığı el arabasıyla tatlı satıcılığına başladı. Sabahın erken saatlerinde el arabası ile şehir merkezine gelen Akgül, halka şeklindeki tatlılardan yaklaşık 300 tane satıyor. Akgül'ün üzerinde 'Bizim tatlıcı kovboy' yazılı arabası ve kovboyları andıran giyim tarzı ise dikkat çekiyor. Tatlıcı Ahmet Akgül'ün tanesini 1 liradan sattığı tatlılar ise müşterilerin beğenisini topluyor.

Sivas'ta tatlıcı olarak çok sevildiğini söyleyen Ahmet Akgül, "Sivas'ın halkı beni çok seviyor. Ben de onları çok seviyorum. Ben tatlıyı alıp satıyorum. Çok güzel bir iş. Geçimimi sağlayacak derecede iyi. Allah bereket versin" dedi.

Kovboy filmlerini çok izlediğini ve sevdiğini, atlara da merak duyduğunu ifade eden Akgül, "Bundan esinlenerek, tatlıcı kovboy ismini kullanmaya başladım. Vatandaşlar, 'sen kovboyluğu çok mu seviyorsun' diyorlar. Ben de sevdiğim için böyle bir isim yazdırdım. Başımdaki kovboy şapkasını de yaz kış takarım. İçimden gelen bir şey. Bizim eskiden kendi atlarımız da vardı. O yüzden kovboyluğu çok seviyorum. Şimdi bunu tatlıcılığa yansıttım. Sivas'ın yüzde 98'i beni tanır. Çalışana her zaman bir ekmek parası kapısı açıktır. Sivas'ın tümü benim olsa, ben yine de çalışırım. Bu sağlık açısından da çok önemli" dedi.

'TARZI BİZİ KENDİSİNE ÇEKTİ'

İstanbul'dan Sivas'a gezmeye gelen ve Ahmet Akgül'den tatlı alan Ramazan Gezgin, "Harika bir tatlı yedim. Çok güzeldi. Kendisi bize çok misafirperver davrandı. Misafir olduğumuz için ikram etmek istedi ama biz kabul etmedik. Tarzı tam bir Teksas kovboylarına benziyor. Arabası, kendisi ve tarzı bizi kendisine çekti. Otantik bir görüntüsü var. Görüntüsünden dolayı geldik. tatlısından aldık" diye konuştu.

Çevredekiler de tarzı ve davranışları ile kendisini sevdiren Akgül'den sık sık tatlı aldıklarını dile getirdi. - Sivas