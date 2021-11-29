Sivas İmranlı Belediye Başkanı hangi partiden? Sivas İmranlı hangi parti? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas İmranlı Belediye Başkanı hangi partiden? Sivas İmranlı hangi parti?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Sivas İmranlı Belediye Başkanı hangi partiden? Sivas İmranlı hangi parti?

2019 yerel seçimlerine göre Sivas İmranlı Belediye Başkanı hangi partiden? Sivas İmranlı hangi parti? sorularının yanıtları merak ediliyor.

İMRANLI, SİVAS (Haberler.com) - Sivas İmranlı Belediye Başkanı hangi partiden? Sivas İmranlı hangi parti? soruları, gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

SİVAS İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Sivas'ta yer alan İmranlı ilçesinin Belediye Başkanı 2019 yılında yapılan seçimlere göre Murat Açıl'dır. Açıl, CHP adayı olarak gösterilmişti.

Sivas İmranlı Belediye Başkanı hangi partiden? Sivas İmranlı hangi parti?2019 seçim sonuçları

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Kara yolunda can pazarı! İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl öldü, 7 kişi yaralandı

Kara yolunda can pazarı! İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl öldü, 7 kişi yaralandı

 İki araç kafa kafaya çarpıştı! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı

İki araç kafa kafaya çarpıştı! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
title