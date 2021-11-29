İMRANLI, SİVAS (Haberler.com) - Sivas İmranlı Belediye Başkanı hangi partiden? Sivas İmranlı hangi parti? soruları, gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

SİVAS İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Sivas'ta yer alan İmranlı ilçesinin Belediye Başkanı 2019 yılında yapılan seçimlere göre Murat Açıl'dır. Açıl, CHP adayı olarak gösterilmişti.

2019 seçim sonuçları

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