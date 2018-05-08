Sivas İl Özel İdaresi, Yatırımları Değerlendirdi

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, idare birim müdürleri ve ilçe özel idare müdürleri ile bir araya gelerek yatırımları değerlendirdi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kaya başkanlığında idarede gerçekleştirilen toplantıda, merkezde ve kırsalda yürütülen projeler ele alındı.

Toplantıda ilgili müdürler, yatırımlarla ilgili Kaya'ya bilgi verdi.

Kaya, toplantıda yaptığı konuşmada, idarenin, Sivas kırsalına hakim olduğunu ve önemli hizmetler üreten bir kurum olduğunu kaydetti.

Geniş bir coğrafyada hizmet vermek için teknik ve idari anlamda profesyonel olunması gerektiğini vurgulayan Kaya, "İdaremiz, bütçe imkanları doğrultusunda ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak her yıl daha fazla yatırım yapmayı hedeflemekte. Sivas İl Özel İdaresi, görev ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket ediyor. İdaremiz yapmış olduğu hizmetlerle her geçen yıl beklentileri yükseltmeye devam ediyor. Bunun bilincinde olarak var gücümüzle ilimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Soysal, birim müdürleri ve ilçe özel idare müdürleri katıldı.