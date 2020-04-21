SİVAS Emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladıSİVAS'ta yaşayan işçi emeklisi Salih Gökkaya(82) bir aylık emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

SİVAS'ta yaşayan işçi emeklisi Salih Gökkaya(82) bir aylık emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

İl merkezindeki Fatih Mahallesi'nde eşi ile birlikte yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Salih Gökkaya, Vefa Sosyal Destek Ekibinden yardım istedi. Ekipler Gökkaya'nın emekli maaşını çekerek evine götürdü. Gökkaya, 2 bin 370 lira tutarındaki maaşını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. Ekipler bankaya yatırdıkları yardımın dekontunu Gökkaya'ya teşekkür ederek takdim etti.

Gökkaya ise, "Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA