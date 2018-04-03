Sivas Belediyesi'nde Toplu Sözleşme Sevinci

Sivas Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında belediye işçilerini kapsayan iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Başkanlık makamında düzenlenen imza törenine Belediye Başkanı Sami Aydın'ın yanı sıra, Hizmet-İş Sendikası Sivas Şube Başkanı Nihat Şimşek, belediye başkan yardımcıları ve bazı birim müdürleriyle sendika yetkilileri katıldı.

İmza öncesinde konuşan Sendika Başkanı Şimşek, "Yaptığımız görüşmeler neticesinde iki yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardık. İlk yıl yüzde 6+6, ikinci yıl da yüzde 7+7 olarak belirledik. Bu zamlar bütün sosyal haklar ve yevmiyelere gelmiştir. Yıl bazında ilk sene için ortalama 400 lira civarında bir artış olacak. İkinci sene için biraz daha fazla olacak." dedi.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise, "Biz ilk göreve geldiğimiz zaman başarılı olabilmemiz için çalışanlarımızın mutlu olması gerektiğini söyledik. Bu yüzden maaşlarının zamanında ödenmesi, özlük haklarının karşılanması ve belediyenin artık kurumsal bir yapıya kavuşması gerektiğini ifade ettik. Rabbime şükürler olsun ki çok kısa zamanda bunu başardık. O günden bugüne kadar belediyemizin kurumsal çizgisi artarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sendika Başkanı Şimşek, Başkan Aydın'a günün anısına seramik ibrik hediye etti. - SİVAS