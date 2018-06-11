Sivas Bakkal, Çamaşır İpiyle Kendini Astı

Sivas'ta bakkal dükkanı işleten Fatih Kurt (34), evinin bodrumunda kendini tavana iple asarak intihar etti.

Olay sabah 09.00 sıralarında Mehmetpaşa Mahallesi, 9'uncu sokaktaki 2 katlı apartmanın bodrumunda meydana geldi. Bakkal esnafı, evli ve 2 çocuk babası Fatih Kurt, sabaha karşı 05.20'de Whatsapp hesabından 'Kimse üzülmesin, yakınlarım ağlamasın' durumunu paylaştı. Sabah erken saatlerde durumunu gören arkadaşları evine gitti. Arkadaşları Fatih Kurt'u evinin bodrumunda tavana çamaşır ipiyle asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Fatih Kurt'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Fatih Kurt'un işlettiği bakkalın borcu yüzünden intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.