Sivas ayağına kaynar su dökülen adem, 2 saatte hastaneye yetiştirildi
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Sivas ayağına kaynar su dökülen adem, 2 saatte hastaneye yetiştirildi

Ayağına kaynar su dökülen Adem, 2 saatte hastaneye yetiştirildiSİVAS'ın Gürün ilçesinde ayağına kaynar su dökülen Adem Üçpınar (4) kar nedeniyle kapalı olan köy yolunu karla mücadele ekiplerinin açmasıyla 2 saatlik süren bir çalışmanın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

09.02.2020 22:11 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:13
Sivas ayağına kaynar su dökülen adem, 2 saatte hastaneye yetiştirildi

Ayağına kaynar su dökülen Adem, 2 saatte hastaneye yetiştirildi

SİVAS'ın ilçesinde ayağına kaynar su dökülen Adem (4) kar nedeniyle kapalı olan köy yolunu karla mücadele ekiplerinin açmasıyla 2 saatlik süren bir çalışmanın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gürün'e 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılören köyünde ayağına kaynar su dökülen Adem Üçpınar'ın ailesi sağlık ekiplerine verdi. Kardan dolayı köye ulaşamayan sağlık ekipleri Gürün İlçe Özel İdare karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından köy yolunun ulaşıma açılmasıyla küçük Adem, ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Adem'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Sivas ayağına kaynar su dökülen adem, 2 saatte hastaneye yetiştirildi
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