SİVAS Ambulans helikopter, kalbi duran hasta için havalandı
05.05.2020 13:08 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:09
Ambulans helikopter, kalbi duran hasta için havalandıSİVAS'ın Suşehri ilçesinde kalbi duran Ali Sezer (47) ambulans helikopter ile alınarak kent merkezindeki Numune Hastanesine getirildi.
Ambulans helikopter, kalbi duran hasta için havalandı
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde kalbi duran Ali Sezer (47) ambulans helikopter ile alınarak kent merkezindeki Numune Hastanesine getirildi.
Suşehri ilçesinde yaşayan Ali Sezer, ani kalp durması nedeniyle Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınması gereken hasta için Sivas kent merkezinde bulunan ambulans helikopter havalandı. Suşehri'ne giden helikopter Sezer'i alarak Sivas'a getirdi. Ambulans helikopter Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan piste indi. Helikopterden alınan Sezer, ambulansla Numune Hastanesine götürüldü. Tedaviye alınan Sezer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA