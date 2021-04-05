Son dakika haberleri: ŞANLIURFA Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi
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Son dakika haberleri: ŞANLIURFA Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildiŞİVAN Perver olarak bilinen Kürt sanatçı İsmail Aygün'ün Belçika'da yaşayan ve uzun süredir koronavirüs tedavisi gören kardeşi Azin Aygün (65) hayatını kaybetti.

Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi

ŞİVAN Perver olarak bilinen Kürt sanatçı İsmail Aygün'ün Belçika'da yaşayan ve uzun süredir koronavirüs tedavisi gören kardeşi Azin Aygün (65) hayatını kaybetti. Perver, kardeşininin cenazesini Şanlıurfa'ya gönderdi.

Aslen Şanlıurfalı olan sanatçı Şivan Perver'in kardeşi, iş insanı Azin Aygün ile ailesi koronavirüse yakalandı. Belçika'da hastanede tedavi altına alınan Azin Aygün, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şivan Perver, Belçika'da kardeşinin cenazesini işlemlerini yaptırarak Şanlıurfa'ya gönderdi. Şanlıurfa'da havalimanında kardeşi Mehmet Aygün ve akrabaları tarafından alınan Azin Aygün'ün cenazesi morgda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Kayalı Mahallesi'ne götürüldü.

Son dakika haberleri: ŞANLIURFA Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi
Son dakika haberleri: ŞANLIURFA Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi
Son dakika haberleri: ŞANLIURFA Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi
Son dakika haberleri: ŞANLIURFA Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi
Son dakika haberleri: ŞANLIURFA Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi
Son dakika haberleri: ŞANLIURFA Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi
Son dakika haberleri: ŞANLIURFA Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi
Son dakika haberleri: ŞANLIURFA Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi
Son dakika haberleri: ŞANLIURFA Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi
Son dakika haberleri: ŞANLIURFA Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi
Son dakika haberleri: ŞANLIURFA Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi
Son dakika haberleri: ŞANLIURFA Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi
Son dakika haberleri: ŞANLIURFA Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi
Son dakika haberleri: ŞANLIURFA Şivan Perver'in kardeşinin cenazesi Belçika'dan Şanlıurfa'ya getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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