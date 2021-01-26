SİÜ Rektörü Prof. Dr. Şındak gazetecilerle buluştu

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, gazetecilerle üniversitenin faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

Kezer Yerleşkesi Konuk Evi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Şındak, üniversitenin akademik, idari çalışmaları, proje çalışmalarına değindi.

Akademik ve idari personel sayısının artırıldığını dile getiren Şındak, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin altyapısına yönelik çalışmalarımız oldu. İnşallah yıl içinde kampüsteki yol sorunu, seyir terası bisiklet ve yürüyüş yolları ve diğer sosyal alanların tamamlanmasıyla kampüs alanından hem öğrencilerimizin hem akademik ve idari personelin istifade etmesini sağlayacağız. Ülkemizin hatta dünyanın her tarafından öğrencilerin gelip Siirt Üniversitesinde okuyabilmesini sağlamak için sosyal aktiviteleri artırarak, rahat ulaşım imkanı sağlayarak albenisini artırmayı amaçlıyoruz. Tarım ve hayvancılıkta belli bir gelişimi sağlamayı heyecanla bekliyoruz. 2020 yılında 3 milyon lira ihtisaslaşma bütçesi vardı, bu bütçenin olabildiğince bölgesel kalkınmaya katkı sunacak projeler oluşturdu."

Şındak, Tıp Fakültesinin kuruluş sürecine ilişkin de çalışmaların hızlandırılacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz