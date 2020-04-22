Sıtma ilacı verilen hastalarda ölüm oranı yükseliyor
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Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Sıtma ilacı verilen hastalarda ölüm oranı yükseliyor

Korona virüsü salgınında birçok ülkede kullanılan hidroksiklorokin isimli sıtma ilacı, ABD'de birçok hastanın ölümüne yol açtı.

22.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:05
Sıtma ilacı verilen hastalarda ölüm oranı yükseliyor

Korona virüsü salgınında birçok ülkede kullanılan hidroksiklorokin isimli sıtma ilacı, ABD'de birçok hastanın ölümüne yol açtı.

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, korona virüs hastaları için uygulanan hidroksiklorokin tedavisinin negatif sonuçlar verdiğini ortaya çıkardı. ABD'de sıtma için kullanılan hidroksiklorokin ile tedavi edilen korona hastalarındaki ölümün, normal bakım uygulanan hastalarda görülen ölümlere göre daha fazla olduğu belirlendi.

Araştırmaya göre korona virüs hastalarında hidroksiklorokin kullanımının herhangi bir fayda sağlamadığı ifade edildi. Sıtma ilacı verilen kişilerde, standart bakım uygulananlardan daha fazla ölüm meydana geldi. Araştırmacılar, 11 Nisan'a kadar ölen veya taburcu edilen, hastanede doğrulanmış korona virüs enfeksiyonu ile hastaneye yatırılan 368 erkeğin tıbbi kayıtlarını analiz etti. Normal bakım alanların yüzde 11'i hayatını kaybederken, hidroksiklorokin verilen hastaların yüzde 28'i hayatını kaybetti. Araştırma, Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri ile Virginia Üniversitesi tarafından doğrulandı.

(Serkan Bayar/İHA)

Kaynak: İHA

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