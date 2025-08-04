Televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden biri olan Sitare Akbaş, bu kez rol aldığı projelerle değil, özel yaşamıyla gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan bazı görüntüler sonrası özellikle hayranlarının ve magazin takipçilerinin sorduğu "Sitare Akbaş evli mi, eşi kim?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Sitare Akbaş evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…

SİTARE AKBAŞ EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Sitare Akbaş, oyuncu sevgilisi Cengiz Orhonlu ile hayatını birleştirdi. Çift, 3 Ağustos 2025 Pazar günü, İstanbul'da gerçekleştirilen sade bir törenle evlendi. Aile fertleri ve yakın arkadaşların katılımıyla düzenlenen nikah, gözlerden uzak bir şekilde gerçekleşti.

Sitare Akbaş evli mi

Geçtiğimiz ay nişanlanan çiftin, çocukluk dönemlerinden bu yana tanıştıkları ve uzun süredir arkadaş oldukları biliniyor. Öte yandan Cengiz Orhonlu, aynı zamanda sanat camiasının köklü isimlerinden Kamuran Akkor'un torunu olmasıyla da dikkat çekiyor.