Siste kaybolan rüzgar türbinleri böyle görüntülendi - Haberler
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Siste kaybolan rüzgar türbinleri böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Haberler | Güncel

Siste kaybolan rüzgar türbinleri böyle görüntülendi Balıkesir'in Edremit yolu üzerinde bulunan Atatepe sanayi bölgesinde rüzgar türbinleri adeta sis içinde kayboldu.

Siste kaybolan rüzgar türbinleri böyle görüntülendi

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit yolu üzerinde bulunan Atatepe sanayi bölgesinde rüzgar türbinleri adeta sis içinde kayboldu. Atatepe'de ortaya çıkan sis kısa sürede rüzgar türbinlerini kapladı.

Balıkesir'de sisin çöküşü havadan görüntülendi. Sisin rüzgar türbinleri üzerinden inişi saniye saniye kaydedildi. Kartpostallık görüntülerde rüzgar türbinleri şehrin arkasından beliren sis bulutu, bir kaç dakika içinde rüzgar türbinlerini kapladı. Şehrin yüksek noktasında bulunan rüzgar türbinleri adeta görsel şölen oluşturdu.

Siste kaybolan rüzgar türbinleri böyle görüntülendi

Siste kaybolan rüzgar türbinleri böyle görüntülendi

Siste kaybolan rüzgar türbinleri böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Son Dakika Haberleri

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