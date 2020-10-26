Metro raylarına düşen genç kızın üzerinden 2 vagon geçti
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Metro raylarına düşen genç kızın üzerinden 2 vagon geçti

26.10.2020 14:14 | Son Güncelleme: 26.10.2020 14:50
Metro raylarına düşen genç kızın üzerinden 2 vagon geçti

Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda rayların arasında düşen genç kızın üzerinden 2 vagon geçti. Şans eseri hafif yaralanan genç kız vatandaşların ve görevlilerin yardımıyla kurtarılırken, istasyondaki korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda meydana gelen olayda, vatandaşların istasyonda metro beklediği ve metronun perona yaklaştığı sırada, genç bir kız henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü.

2 VAGON GEÇMİŞ

Şans eseri rayların arasında kalan genç kızın üzerinden 2 vagon geçti. Olayı gören vatandaşların çığlıkları üzerine metroyu durduran makinist, güvenlik görevlilerine bilgi verdi. Bilgi verilmesi üzerine rayların arasında kalan genç kız, vatandaşların ve görevlilerin yardımıyla raylardan çıkartıldı.

ŞANS ESERİ KURTULDU

Vatandaşların gözü önünde şans eseri kurtulduğu olayda, hafif yaralı genç kız sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kız tedavisinin ardından taburcu edildi.

İstasyonda yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Metro raylarına düşen genç kızın üzerinden 2 vagon geçti
Metro raylarına düşen genç kızın üzerinden 2 vagon geçti
Metro raylarına düşen genç kızın üzerinden 2 vagon geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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