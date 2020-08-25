Şişli'de yarım milyonluk gaspa uğrayan kişi dizi oyuncusu çıktı
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Şişli'de yarım milyonluk gaspa uğrayan kişi dizi oyuncusu çıktı

Şişli'de yarım milyonluk gaspa uğrayan kişi dizi oyuncusu çıktı Şişli Ortaklar Caddesi'nde bankadan çektiği 500 bin lira ile arabasına gittiği sırada gaspçıların hedefi olan kişinin dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel olduğu ortaya çıktı.

25.08.2020 22:44 | Son Güncelleme: 25.08.2020 22:49

Şişli'de yarım milyonluk gaspa uğrayan kişi dizi oyuncusu çıktı

İSTANBUL - Şişli Ortaklar Caddesi'nde bankadan çektiği 500 bin lira ile arabasına gittiği sırada gaspçıların hedefi olan kişinin dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel olduğu ortaya çıktı.

Şişli Ortaklar Caddesinin paralelinde bulunan Ruhi Sarılap sokakta bir bankadan 500 bin lira çeken kadın ara sokağa bıraktığı aracına doğru yürüdüğü sırada gaspçıların hedefi olmuştu. Gaspçıya direnen genç kadın çığlık atarak çevredekilerden yardım istemesi üzerine darp edilmişti. Gaspçılar, içerisinde yarım milyon bulunan çantayla yaya şekilde kaçmıştı. Yere savrulan kadın ara sokakta kimsenin kendisini duymadığını görünce polisi arayarak kendi imkanlarıyla hastaneye gitmişti. Gaspçıların hedefi olan kişinin dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel olduğu ortaya çıktı.

Şişli'de yarım milyonluk gaspa uğrayan kişi dizi oyuncusu çıktı

Kaynak: İHA

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