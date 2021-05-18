Son dakika haberi... Şişli'de yangında can pazarı: İtfaiye kadınları camdan kurtardı
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Son dakika haberi... Şişli'de yangında can pazarı: İtfaiye kadınları camdan kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberine göre Şişli'de bir film atölyesinin olduğu binada kaynak çalışması yapıldığı esnada yangın çıktı.

Şişli'de bir film atölyesinin olduğu binada kaynak çalışması yapıldığı esnada yangın çıktı. Paniği yaşandığı yangında dumanların binayı sarması üzerine içeride mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Atölye sahibi, endişeyle itfaiyenin çalışmalarını izledi

Yangın, saat 12.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Yazarlar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bir film atölyesinin olduğu binada kaynak çalışması yapıldığı esnada yangın çıktı. Yangın büyümesi üzerine dumanlar her tarafı sardı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Mecidiyeköy itfaiye istasyonu ve Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, içeride mahsur kalanları kurtarmaya başladı. Yoğun duman nedeniyle binadan çıkamayan 2 kadın, itfaiye ekipleri tarafından pencereden çıkartıldı. Kurtarılan kadınlar hemen ambulansa alınarak sağlık kontrolleri yapıldı.

YERE ÇÖMELEREK ÇARESİZCE ÇALIŞMALARI İZLEDİ

Film atölyesinin sorumlusu itfaiye ekiplerine içeriye girmek istediğini söyledi. İtfaiye ekipleri izin vermeyince çaresiz bir şekilde çökerek çalışmaları izledi. Vatandaşlar ve atölyede çalışanlar ise büyük panik yaşadı. Film atölyesinin sorumlusu içeride "başka birileri kaldı mı" diyerek ekip arkadaşlarına sayım yaptırdı. Öte yandan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Ekipler duman tahliyesi için çalışma yaparken, polis ekipleri ise yangınla ilgili çalışma başlattı.

(Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

Son dakika haberi... Şişli'de yangında can pazarı: İtfaiye kadınları camdan kurtardı
Son dakika haberi... Şişli'de yangında can pazarı: İtfaiye kadınları camdan kurtardı
Son dakika haberi... Şişli'de yangında can pazarı: İtfaiye kadınları camdan kurtardı
Son dakika haberi... Şişli'de yangında can pazarı: İtfaiye kadınları camdan kurtardı
Son dakika haberi... Şişli'de yangında can pazarı: İtfaiye kadınları camdan kurtardı
Son dakika haberi... Şişli'de yangında can pazarı: İtfaiye kadınları camdan kurtardı
Son dakika haberi... Şişli'de yangında can pazarı: İtfaiye kadınları camdan kurtardı
Son dakika haberi... Şişli'de yangında can pazarı: İtfaiye kadınları camdan kurtardı
Son dakika haberi... Şişli'de yangında can pazarı: İtfaiye kadınları camdan kurtardı
Son dakika haberi... Şişli'de yangında can pazarı: İtfaiye kadınları camdan kurtardı
Son dakika haberi... Şişli'de yangında can pazarı: İtfaiye kadınları camdan kurtardı
Son dakika haberi... Şişli'de yangında can pazarı: İtfaiye kadınları camdan kurtardı
Son dakika haberi... Şişli'de yangında can pazarı: İtfaiye kadınları camdan kurtardı
Son dakika haberi... Şişli'de yangında can pazarı: İtfaiye kadınları camdan kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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