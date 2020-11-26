Şişli'de yangın paniği
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Şişli'de yangın paniği

26.11.2020 12:15 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:30

Şişli'de yangın paniği Binada çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü Şişli'de 6 katlı bir binadaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Şişli'de yangın paniği

Binada çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü

İSTANBUL - Şişli'de 6 katlı bir binadaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Vatandaşların sokağa döküldüğü olayda bina sakinleri çalışmaları dairelerinden izlerken, bazı vatandaşlar ise cep telefonuyla yangını görüntüledi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

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Yangın, saat 10.30 sıralarında Şişli Bozkurt Mahallesi Eşref Efendi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir binanın 5. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden dumanların çıktığını gören mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dairedeki yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle vatandaşlar sokağa dökülürken, bina sakinleri pençelerden olanı biteni izledi. Bazı vatandaşlar ise çalışmaları cep telefonuyla görüntüledi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

(DCC-ÖFY-YM

Şişli'de yangın paniği
Şişli'de yangın paniği
Şişli'de yangın paniği
Şişli'de yangın paniği
Şişli'de yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK YILDIZ

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