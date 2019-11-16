Şişli'de yangın paniği
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Şişli'de yangın paniği

Şişli'de yabancı uyruklu kişilerin kaldığı 9 katlı bir binanın sekizinci katında bulunan dairede yangın çıktı.

16.11.2019 21:32 | Son Güncelleme: 16.11.2019 21:37
Şişli'de yangın paniği

'de yabancı uyruklu kişilerin kaldığı 9 katlı bir binanın sekizinci katında bulunan dairede yangın çıktı. Dar yollarda park edilen araçlar yüzünden itfaiye ekipleri yanan binaya ulaşmakta güçlük çekti. Binadakilerin panikle dışarı çıktığı yangında iki kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın saat 19.45 sıralarında Hürriyet Mahallesi Derebaşı Sokak'ta bulunan ve yabancı uyruklu kişilerin kaldığı 9 katlı bir binanın sekizinci katında meydana geldi. İddiaya göre kombiden kaynaklanan yangın nedeniyle binayı dumanlar kapladı. Dumanı gören bina sakinleri panikle dışarı çıktı. Yanının çıktığı dairede 2 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ancak yolların dar olması ve park eden araçlar yüzünden itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Yangın olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Şişli'de yangın paniği
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