Şişli'de sokak içerisinde kurşun yağdı, ortalık savaş alanına döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şişli'de sokak içerisinde kurşun yağdı, ortalık savaş alanına döndü

23.12.2020 03:31 | Son Güncelleme: 23.12.2020 03:35
Şişli'de sokak içerisinde kurşun yağdı, ortalık savaş alanına döndü

Şişli'de gece saatlerinde otomobil ile sokak içerisinde araçtan çevreye kurşun yağdıran kişi veya kişiler camı çerçeveyi indirerek kayıplara karıştı.

Şişli'de gece saatlerinde otomobil ile sokak içerisinde araçtan çevreye kurşun yağdıran kişi veya kişiler camı çerçeveyi indirerek kayıplara karıştı. Yaralı veya can kaybının yaşanmadığı olayda sokakta bulunan çok sayıda otomobil zarar görürken bir dairenin camına kurşun isabet etti.

Olay, saat 01: 00 sıralarında Şişli Feriköy Mahallesi Gediz Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası tespit edilemeyen ticari bir araçta bulunan kişi veya kişilerce sokak içerisinde çevreye defalarca ateş açıldı. Silah seslerini duyduktan sonra korku ve panik yaşayan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Kurşun yağdıran ticari araç saldırı sonrası kısa sürede kayıplara karışırken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekiplerin yapmış olduğu inceleme sonrası sokakta bulunan 5 otomobilin ve bir apartmanın 1'nci katındaki daireye kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Kişiye yönelik silahlı saldırı iddiası

Polis ekipleri mahallede bulunan güvenlik kameralarını kontrol ederken sokakta ikamet eden vatandaşların ifadesine başvurdu. Mahalle sakinlerinden kimileri bir araç içerisinden sokakta bulunan bir kişiye silahlı saldırı düzenlendiği fakat saldırıda kovalanan şahsın yara almadan olay yerinden kaçtığını iddia etti.

Polis ekipleri silahla çevreye kurşun yağdıran şüpheli aracı yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Şişli'de sokak içerisinde kurşun yağdı, ortalık savaş alanına döndü
Şişli'de sokak içerisinde kurşun yağdı, ortalık savaş alanına döndü
Şişli'de sokak içerisinde kurşun yağdı, ortalık savaş alanına döndü
Şişli'de sokak içerisinde kurşun yağdı, ortalık savaş alanına döndü
Şişli'de sokak içerisinde kurşun yağdı, ortalık savaş alanına döndü
Şişli'de sokak içerisinde kurşun yağdı, ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Gülben Ergen Şevket Çoruh Burak Özçivit
Spor Ozan Tufan Çağdaş Atan Fatih Terim Burak Yılmaz Mbwana Samatta
Tüm Haberler Türk Adana Göztepe İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şişli'de sokak içerisinde kurşun yağdı, ortalık savaş alanına döndü | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 03:37:28. #1.14#
title