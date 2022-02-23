Şişli'de silahla ailesini rehin alan saldırgan, Polis Özel Harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla vurularak etkisiz hale getirildi. - Haberler
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Şişli'de silahla ailesini rehin alan saldırgan, Polis Özel Harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla vurularak etkisiz hale getirildi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şişli'de silahla ailesini rehin alan saldırgan, Polis Özel Harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla vurularak etkisiz hale getirildi.

Şişli'de silahla ailesini rehin alan saldırgan, Polis Özel Harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla vurularak etkisiz hale getirildi.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de silahla ailesini rehin alan saldırgan, Polis Özel Harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı saldırgan hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Polis Özel Harekat, Şişli, 3. Sayfa, Haberler

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