Şişli'de silahla ailesini rehin alan saldırgan, Polis Özel Harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla vurularak etkisiz hale getirildi.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şişli'de silahla ailesini rehin alan saldırgan, Polis Özel Harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla vurularak etkisiz hale getirildi.
ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de silahla ailesini rehin alan saldırgan, Polis Özel Harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı saldırgan hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa