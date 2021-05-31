ŞİŞLİ'DE RESTORANDA DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE POLİS BASKINI
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ŞİŞLİ'DE RESTORANDA DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE POLİS BASKINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şişli Harbiye'deki bir restoranda düzenlenen doğum günü partisini polis bastı.

Şişli Harbiye'deki bir restoranda düzenlenen doğum günü partisini polis bastı. Partiye katılanlara toplam 55 bin 504 lira cezası uygulanırken, baskın anı

cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, geçem cuma günü, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken Harbiye'deki bir restoranda doğum günü partisi düzenlediği ihbarı yapıldı. Hemen harekete geçen polis ekipleri, restorana baskın yaptı. Yüksek sesle müzik eşliğinde, maske ve sosyal mesafe kuralına aldırmadan eğlenen gruba toplam 55 bin 504 lira para cezası uyguladı.

Baskın anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ŞİŞLİ'DE RESTORANDA DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE POLİS BASKINI
ŞİŞLİ'DE RESTORANDA DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE POLİS BASKINI
ŞİŞLİ'DE RESTORANDA DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE POLİS BASKINI
ŞİŞLİ'DE RESTORANDA DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE POLİS BASKINI
ŞİŞLİ'DE RESTORANDA DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE POLİS BASKINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ŞİŞLİ'DE RESTORANDA DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE POLİS BASKINI - Haberler
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