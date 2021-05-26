Şişli'de park halindeki iki araçta çıkan yangın söndürüldü
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Şişli'de park halindeki iki araçta çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Şişli'de park halindeki araçlarda çıkan yangın söndürüldü.

Şişli'de park halindeki araçlarda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı viyadük altında park halindeki otomobil ile hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otomobildeki yangın, bitişiğinde bulunan başka bir otomobilin sağ dikiz aynasına da zarar verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şişli'de park halindeki iki araçta çıkan yangın söndürüldü
Şişli'de park halindeki iki araçta çıkan yangın söndürüldü
Şişli'de park halindeki iki araçta çıkan yangın söndürüldü
Şişli'de park halindeki iki araçta çıkan yangın söndürüldü
Şişli'de park halindeki iki araçta çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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