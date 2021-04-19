Şişli'de özel harekat destekli dev asayiş denetimi
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Şişli'de özel harekat destekli dev asayiş denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle Okmeydanı semtinin giriş ve çıkışlarını kapatarak dev asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle Okmeydanı semtinin giriş ve çıkışlarını kapatarak dev asayiş denetimi gerçekleştirdi. Şüpheli görülen araçları durduran polis, vatandaşların üstlerini arayarak GBT'lerini sorguladı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimde semtin giriş ve çıkışları kapatıldı. Arama noktaları oluşturan polis ekipleri, durdukları araçları didik didik aradı. Vatandaşların üst aramasının yapıldığı denetimde Genel Bilgi Toplaması (GBT) da sorgulandı. Polisin otomatik silahlarla nöbet tuttuğu uygulamada konuşlandırılan özel harekat polisleri kuş uçurtmadı. Denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.

(Ömer Faruk Yıldız/İHA)

Şişli'de özel harekat destekli dev asayiş denetimi
Şişli'de özel harekat destekli dev asayiş denetimi
Şişli'de özel harekat destekli dev asayiş denetimi
Şişli'de özel harekat destekli dev asayiş denetimi
Şişli'de özel harekat destekli dev asayiş denetimi
Şişli'de özel harekat destekli dev asayiş denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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