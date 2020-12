Şişli'de oyuncuya silahlı saldırı soruşturması; Şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi

ŞİŞLİ'de dizi oyuncusu ve Best Model Of The World yarışması birincisi Onur Seyit Yaran'ın tartıştığı arkadaşı Serhat O. tarafından silahlı saldırıya uğradığı olaya ilişkin soruşturma tamamlandı.