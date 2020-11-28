Şişli'de mucize kurtuluş; otomobilinin üzerine hafriyat kamyonu devrildi
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Şişli'de mucize kurtuluş; otomobilinin üzerine hafriyat kamyonu devrildi

28.11.2020 14:20 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:30
Şişli'de mucize kurtuluş; otomobilinin üzerine hafriyat kamyonu devrildi

ŞİŞLİ'de, hafriyat kamyonu, önündeki otomobile çarparak üzerine devrildi.

ŞİŞLİ'de,  hafriyat kamyonu, önündeki otomobile çarparak üzerine devrildi. Kamyondan dökülen taş parçalarının da karşı yoldan gelen bir otomobilin camını kırdığı kazada mucize eseri kimsenin burnu dahi kanamadı.

Olay, Okmeydanı Piyalepaşa TEM Bağlantı yolunda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BJ 9030 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü Fatih Yeşilyurt (25), yan yoldan Piyalepaşa TEM Bağlantı Yoluna girerken, virajı alamayarak önünde bulunan Sefa Şahin'in kullandığı 34 FN 6594 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonun taş yüklü kasası yan yatarken, ön tarafı da otomobilin üzerine devrildi. Otomobil kaza sonrası kullanılamaz hale gelirken, sürücü Şahin, mucizevi şekilde burnu dahi kanamadan araçtan çıktı.

Kazada yan yatan kamyon kasasından düşen taşlar yolu ayıran telleri parçalayarak karşı yoldan gelen Cengiz Ece'nin kullandığı otomobilin sol arka penceresini kırarak içeri düştü.

Kazanın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, başka kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Araç geçişlerinin tek şeritten verilmesi nedeniyle Okmeydanı ve TEM Bağlantı Yolu yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.  

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Hafriyat kamyonunun devrilen kasasından fırlayan taşların zarar verdiği otomobilin sürücüsü Cengiz Ece, "normal seyir halindeydim. Kamyonun devriliş  anını gördüm. Ama yapacak bir şey yoktu. Mecbur geçmek zorunda kaldım. Duramazdım. Çok hızlı değildim, hızlı olsaydım belki de bunlar başıma gelmeyecekti. En son molozların tellerin üzerinden bu tarafa geçtiğini gördüm. Molozlar, taşlar arabanın penceresinden içeri girdi. Ben tektim arabada, arka camlar kırıldı. Ben yaralanmadım. Ama kamyonun altında kalan araçta var mı yok mu bilmiyorum" diye konuştu.


- İstanbul
Şişli'de mucize kurtuluş; otomobilinin üzerine hafriyat kamyonu devrildi
Şişli'de mucize kurtuluş; otomobilinin üzerine hafriyat kamyonu devrildi
Şişli'de mucize kurtuluş; otomobilinin üzerine hafriyat kamyonu devrildi
Şişli'de mucize kurtuluş; otomobilinin üzerine hafriyat kamyonu devrildi
Şişli'de mucize kurtuluş; otomobilinin üzerine hafriyat kamyonu devrildi
Şişli'de mucize kurtuluş; otomobilinin üzerine hafriyat kamyonu devrildi
Şişli'de mucize kurtuluş; otomobilinin üzerine hafriyat kamyonu devrildi
Şişli'de mucize kurtuluş; otomobilinin üzerine hafriyat kamyonu devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ

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