Genç kadını eve kapatıp işkence yaptı! Önce kendisinin sonra sevgilisinin bileklerini kesti

İstanbul'da Moğolistanlı bir kadının aynı ülke vatandaşı sevgilisi tarafından bir odaya kilitlenip işkence gördüğü ortaya çıktı. Kaçmaya çalışan kadının çığlıklarına yetişen polis, ikisinin de bileklerini kesilmiş halde buldu.

İstanbul Şişli'de bir binada kalan Moğolistanlı kadının birlikte olduğu aynı ülke vatandaşının 1 aydan bu yana işkencesine maruz kaldığı iddia edildi. Kadının pencereden yardım için bağırmasının ardından komşuların ihbarı üzerine sevk edilen ekipler, yaralı kadın ile bileklerini kesen adamı kanlar içerisinde bularak hastaneye kaldırdı.

YARDIM ÇIĞLIKLARINA POLİS YETİŞTİ

Olay, dün öğle saatlerinde Şişli'deki Feriköy Emek Sokak'taki bir binada meydana geldi. Komşuları, 43 yaşındaki Battulga Odgerel isimli kadının pencereden yardım çığlıklarını duyunca polise haber verdi. Binanın önüne gelen polisleri gören Battulga Odgerel, evin anahtarını pencereden attı.

KİLİTLENDİĞİ ODADA İŞKENCE GÖRMÜŞ

İçeri giren polisler, vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler bulunan, bazı yaraları kabuk bağlamış haldeki yaralı kadın ile bu kadının bir odaya kilitlediği, bileği kesik 45 yaşındaki Sambuu K'yi çıkardı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen 112 ekibi Moğolistan vatandaşı iki yaralıyı ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

ÖNCE KADININ SONRA KENDİ BİLEKLERİNİ KESTİ

Yapılan araştırmada Battulga Odgerel'in bir ayı aşkın süreden bu yana Sambuu K'nin zaman zaman bıçaklı olmak üzere şiddetine maruz kaldığı, son olarak kadını tartakladıktan sonra yere yatırarak sol bileğini kestiği, ardından kendisinin iki bileğini kestiğinin anlaşıldığı öğrenildi. Kan kaybeden kadının adamı bulunduğu odada kilitledikten sonra pencereyi açarak çevredekilerden ve komşulardan bağırarak yardım istediği iddia edildi. Polis, soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı