Son dakika haberi... İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE MALZEME DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI - Haberler
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Son dakika haberi... İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE MALZEME DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ŞİŞLİ'de bir organizasyon firmasının deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ŞİŞLİ'de bir organizasyon firmasının deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, 00.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Esentepe Mahallesi, Salih Tozan Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın bodrum katında bulunan bir organizasyon firmasının deposunda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Depoda hasar meydana gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi... İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE MALZEME DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI

Son dakika haberi... İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE MALZEME DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI

Son dakika haberi... İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE MALZEME DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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