Şişli'de konuşmak için gelen eşini yüzüne tükürüp darp etti

Şişli'de bir kişi, evliliklerindeki sorunları konuşmak için iş yerine gelen eşini, müşterilerin gözü önünde yüzüne tükürüp darp etti. Olayın ardından uzaklaştırma kararı alan koca, akşam eşinin evine giderek bıçakla tehdit etti. Şahsın eşinin yüzüne tükürüp darp ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 14 Ağustos günü Şişli'deki bir iş merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evliliklerinde sorun yaşayan Mahteri B., kocası Ahmet B. ile konuşmak için işlettiği çay ocağına gitti. Eşini karşısında gören Ahmet B. Konuşma sırasında önce eşine hakaretlerde bulundu, daha sonra ise müşterilerin gözü önünde eşinin yüzüne tükürerek darp etti. Çevredekilerin araya girmesiyle Ahmet B. eşi Mahteri B.'yi bıraktı. Yaşanan olay sonrasında polise giden kadın, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldı. Uzaklaştırma kararına rağmen Ahmet B. dün akşam saatlerinde eşinin evine giderek hakaretler savurup bıçakla tehdit etti.

Eşinin yüzüne tükürüp darp ettiği anlar kamerada

Şişli'de konuşmaya gelen eşinin yüzüne tükürüp darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının konuşmak için iş yerine geldiği, adamın ise kalkarak kadının yüzüne tükürüp darp ettiği görülüyor. - İSTANBUL

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